Vilniaus centre – protestas prieš Izraelio veiksmus Palestinoje

Protestuotojai laikė Palestinos vėliavas, buvo apsirišę kufijomis, praeiviams dalijo lankstinukus.
„Prieš 78-erius metus Izraelio okupacinės pajėgos pradėjo Palestinos okupaciją. Šis įvykis vadinamas Nakba – katastrofa. Nepaisant šios nuožmios priespaudos, okupacijos, tremties, genocido ir siaubo, palestiniečiai iki šiandien nesustojo už savo teisę gyventi“, – rašoma lankstinuke.
Protestuotojai per garsiakalbį sakė kalbas, kuriomis Lietuvos valdžia raginama „nustoti remti okupacinį režimą“.
„V. Kudirkos aikštė yra dažna protestų vieta, čia praeina daug žmonių. Tai sutampa ir su mūsų protesto esme – atkreipti dėmesį į problemą, atkreipti dėmesį, kad karas vis dar vyksta, žmonės vis dar yra žudomi. Lietuvai pagaliau reikėtų susiimti ir išreikšti poziciją, palaikančią žmogaus teises, palaikančią tarptautines teises“, – Eltai teigė vienas protesto organizatorių Ignas.
Protestą organizuoja „Vilne Bund“, „Poppies“ ir Vilniaus universiteto (VU) Studentų solidarumo grupė.
„Protesto organizatoriai atkreipia dėmesį, kad Lietuva yra įsipareigojusi veikti prieš genocido ir karo nusikaltimų vykdytojus. 1996 m. mūsų šalis ratifikavo JT Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, kuria įsipareigojo imtis veiksmų genocido sustabdymui. 2007 m. Lietuva ratifikavo ir Ženevos konvenciją dėl karo aukų apsaugos, numatančią civilių apsaugos pareigą karo metu. Šiuo metu Tarptautinis Teisingumo Teismas nagrinėja Pietų Afrikos Respublikos iškeltą bylą Izraeliui dėl genocido Gazoje, o Tarptautinis Baudžiamasis Teismas yra išdavęs arešto orderius Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir buvusiam gynybos ministrui Yoavui Gallantui dėl karo nusikaltimų vykdymo“, – teigiama pranešime.
„Atsižvelgiant į šiuos faktus, protesto organizatoriai teigia, kad Lietuvos bendradarbiavimas su Izraeliu yra moraliai ir teisiškai nepateisinamas ir turėtų būti nutrauktas“, – nurodo organizatoriai.
Kaip skelbta, Izraelis per praėjusias penkias savaites smarkiai išplėtė savo atakas Gazos Ruože. Po to, kai balandžio 8 d. buvo nutraukti bendri su Jungtinių Valstijų smūgiai prieš Iraną, palestiniečių teritorijoje žuvo 120 žmonių, pranešė Sveikatos ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
