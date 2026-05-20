Vilniaus mero šeimoje – pomidorų sezonas: Benkunskai atvėrė savo šiltnamio duris

„Pavasario darbai – rudens gėrybės. Sodinsim daržoves, agurkus ir pomidorus“, – laidoje sakys V. Benkunskas, rodydamas šeimos „miesto tipo šiltnamiuką“, kuriame jau spėjo užaugti pirmosios salotos, ridikėliai ir krapai.
Tiesa, darbų pasidalijimas šeimoje labai aiškus.
„Man sunkioji dalis – nešiot, pilstyt, laistyt, o žmona užsiima minkštąja dalimi“, – juokėsi meras.
„Ateinu ir nusiskinu“, – šmaikštavo Vismantė.
Vis dėlto merienė tikina, kad prie darbų prisideda ne mažiau. „Mano pirštinės įrodo, kad aš irgi dirbu. Jos nėra švarios, jau tiek mačiusios“, – sakė ji.
Benkunskų šiltnamyje – jokios chemijos ar pesticidų. Šeima stengiasi daržoves auginti kuo natūraliau, nors dėl gero derliaus kartais tenka pakentėti ir ne pačius maloniausius kvapus.
„Rudenį buvo labai geras kvapas, Valdas labai pasistengė. Parvežė trąšų, tai buvo labai geras kvapas, bet užtat pavasarį buvo geras krapų derlius“, – juokiasi Vismantė.
„Taip, iš vištų pasaulio geras kvapelis“, – priduria meras.
Šįkart Benkunskų laukia svarbiausias sezono darbas – agurkų ir pomidorų sodinimas. O pomidorams, pasirodo, šeima turi net skirtingus skonio kriterijus.
„Su pomidorais mūsų skoniai skiriasi. Jai patinka geltoni, man nelabai. Man, kaip tikram konservatoriui, pomidoras turi būti raudonas“, – juokėsi V. Benkunskas.
Tuo metu Vismantė labiau vertina įdomesnes veisles. „Jaučio širdis“, – primins ji vyrui, kai šis bandys prisiminti mėgstamiausių pomidorų pavadinimus.
Pomidorų sodinimas Benkunskų šeimoje – kone mokslas. Svarbu ne tik duobės gylis, bet ir kryptys.
„Pomidorus reikia guldyti daigu į šiaurę“, – rimtai aiškina meras.
„Ten šiaurė“, – vyrą taiso Vismantė.
„Tai eik palaižyk pirštą ir pažiūrėk, kur vėjas pučia“, – juokų nestokoja Valdas.
Nepaisant šmaikščių ginčų, darbas vyksta itin darniai. „Tokioj darnoj pasodinti pomidorai negali blogai augti“, – sakė Vismantė, o pora čia pat apsikabino ir pasibučiavo
Kaip atrodo Vilniaus mero savaitgaliai be kostiumo ir oficialių susitikimų? Kodėl pomidorams svarbiausia žinoti, kur šiaurė ir kur pietūs? Ir kas Benkunskų šeimoje iš tiesų yra tikrasis šiltnamio šeimininkas? Visa tai – antradienio vakarą laidoje „KK2“ per LNK.
Naujausi komentarai