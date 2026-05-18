Vilniaus savivaldybės žinutė vilniečiams: pastebėję šį ženklą – nelikite abejingi

„Jei norime, kad Vilniuje girdėtųsi daugiau lietuvių kalbos, pokytį turime pradėti ir nuo savęs. Dažnai net nesusimąstę pereiname prie anglų ar kitos kalbos, taip atimdami galimybę žmogui mokytis ir tobulėti. Net trumpas pokalbis parduotuvėje, kavinėje ar važiuojant su pavežėju gali tapti vertinga praktika. Draugiškas palaikymas padeda ne tik stiprinti kalbos įgūdžius, bet ir kuria atviresnį, labiau įtraukiantį miestą“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Meras įsitikinęs, jog kalba yra vienas svarbiausių raktų į visavertį gyvenimą mieste. Tai rodo ir „Norstat“ atlikta reprezentatyvi apklausa – 76 procentai vilniečių mano, kad jei imigrantai dažniau vartotų lietuvių kalbą kasdienėse situacijose, su imigracija susijusi įtampa visuomenėje būtų mažesnė. Didelį norą mokytis rodo ir savivaldybės sukurta platforma askalbu.lt – vos paskelbus registraciją į kalbos kursus, vietos užsipildo labai greitai.
Todėl nuo šiol pastebėję žinutę „Mokausi lietuviškai. Padėk man tobulėti“ pavežėjų automobiliuose ar kitose paslaugų vietose, vilniečiai kviečiami užkalbinti lietuviškai ir padrąsinti žmones praktikuotis lietuvių kalbą kasdienėse situacijose.
Kviečiami prisijungti ir verslai
Prie iniciatyvos kviečiami prisijungti ir verslai, kuriuose dirba ar veiklą vykdo užsienio kilmės asmenys. Įmonės gali atsispausdinti iniciatyvos lipdukus ir naudoti juos klientų aptarnavimo vietose arba perduoti darbuotojams. Lipdukų šablonus galima atsisiųsti iš askalbu.lt.
Prie iniciatyvos jau prisijungė skaitmeninės platformos „Bolt“ bei „Wolt“. Pasak įmonių atstovų, kasdienės situacijos, su kuriomis susiduria dalis su platformomis bendradarbiaujančių iš užsienio atvykusių kurjerių-partnerių bei pavežėjų, gali tapti natūralia erdve praktikuotis lietuvių kalbą bei stiprinti ryšį su vietos bendruomene.
„Iš užsienio šalių atvykę žmonės, Lietuvoje teikiantys pavėžėjimo paslaugas, deda pastangas kasdien mokydamiesi lietuvių kalbos – ne tik todėl, kad nori teikti kuo kokybiškesnes paslaugas, bet ir todėl, kad nori jaustis visaverte visuomenės dalimi. Tačiau vien kalbos kursų dažnai nepakanka – geriausiai kalbos išmokstama per kasdienę praktiką. Todėl net keleivio pasisveikinimas ar vienas klausimas lietuviškai gali suteikti vairuotojui pasitikėjimo savimi mokantis kalbos. Tikime, kad maži, draugiški pokalbiai padeda kurti artimesnį ryšį tarp vilniečių ir į miestą atvykusių žmonių“, – sakė „Bolt“ pavėžėjimo paslaugos vadovas Laimonas Jakštys.
Užsienio kilmės gyventojai, besimokantys lietuvių kalbos, automobilio kvapą ar lipduką su užrašu „Mokausi lietuviškai. Padėk man tobulėti“ gali atsiimti Vilniaus miesto savivaldybėje, prie informacijos (Konstitucijos pr. 3). Jie dalijami savivaldybės darbo metu: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 17 val., penktadieniais – nuo 7.30 iki 15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
