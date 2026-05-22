Vilniaus seniūnijų tapatybė: Senamiestis – kultūriškas, charakteringas, patogus ir atviras

Koks yra Senamiestis?
Vilniaus seniūnijų tapatybės tyrimas parodė, kad Senamiestį geriausiai apibūdina keturi raktažodžiai – kultūriškas, charakteringas, patogus ir atviras. Gyventojai šią miesto dalį sieja su istoriniu paveldu, aktyviu kultūriniu gyvenimu, įvairiomis laisvalaikio galimybėmis ir išskirtine miesto atmosfera. Dėl didelio užstatymo Senamiestyje žaliosios erdvės sudaro 22 procentus.
Senamiestis išsiskiria didžiausiu gyvybingumu Vilniuje – čia koncentruojasi tankus paslaugų tinklas, dideli pėsčiųjų srautai, aktyvus smulkusis verslas, kultūros įstaigos ir turistiniai traukos centrai. Rajonas ypač teigiamai vertinamas kultūros, laisvalaikio, darbo ir komercijos srityse.
Tyrimo dalyvių nuomone, Senamiestį geriausiai reprezentuoja Vilniaus katedra, Gedimino pilis, Užupio angelas, Halės turgus ir MO muziejus. Taip pat kitos vietos – Rotušė, Bernardinų sodas, Aušros vartai, Reformatų skveras ir Vilnelė.
Kas gyvena Senamiestyje?
Senamiestyje gyvena apie 22,5 tūkstančių gyventojų, jie yra jaunesni nei miesto vidurkis.
Dauguma Senamiesčio gyventojų gyvena 2–3 kambarių butuose: beveik pusė – trijų ir daugiau kambarių būstuose, trečdalis – dviejų kambarių butuose. Dauguma gyventojų (57 procentai) būstą yra įsigiję, o 12 peocentų jį nuomojasi.
Tyrimo duomenimis, net 47 procentai gyventojų Senamiestyje norėtų gyventi neribotą laiką, dar 32 procentai planuoja čia likti bent penkerius metus. Gyventojai kaip svarbiausius rajono privalumus įvardija kultūros ir laisvalaikio galimybes, kaimynystės atmosferą bei centrinę lokaciją.
Senamiestis – 15 min. miesto pavyzdys
Didžiąją dalį kasdienių veiklų Senamiesčio gyventojai atlieka savo rajone – čia vaikštoma, lankomasi kavinėse ir restoranuose, perkamas maistas, naudojamasi grožio paslaugomis. Dėl gydymo paslaugų gyventojų srautai pasiskirsto beveik po lygiai: 38 procentai renkasi paslaugas savo rajone, o 34 procentai vyksta į kitas miesto dalis.
Vertinant 15 minučių miesto dimensijas, Senamiestis itin stipriai atsiskleidžia kultūros, laisvalaikio, darbo ir komercijos srityse. Gyventojai ypač gerai vertina kultūrinių veiklų pasiūlą, laisvalaikio paslaugas, darbo vietų artumą ir ekonominį rajono gyvybingumą.
Rajonas taip pat išsiskiria tvariu judumu. Beveik pusė gyventojų (48 procentai) kasdien juda pėsčiomis – tai vienas aukščiausių rodiklių mieste. Automobiliu dažniausiai keliauja 34 procentai gyventojų, viešuoju transportu – 25 procentai, o dviračiu važinėja 9 procentai senamiesčio gyventojų – daugiausiai iš visų Vilniaus seniūnijų. Gyvenantys senamiestyje darbą pasiekia greitai – didžioji dalis užtrunka iki 30 min., ketvirtadalis – iki 15 minučių.
Kaimynystė ir bendruomenė
Nepaisant intensyvaus miesto ritmo, Senamiestyje išlieka gana stiprus kaimynystės jausmas. Net 71 procentų gyventojų su kaimynais palaiko mandagius arba draugiškus santykius, o penktadalis bendrauja artimiau arba aktyviai dalyvauja bendruomeninėse veiklose.
Vis dėlto bendruomeninis aktyvumas išlieka netolygus – 38 procetų gyventojų nurodo niekada neįsitraukiantys į bendruomenės veiklas, tačiau daugiau nei trečdalis tai daro bent kelis kartus per metus.
Iššūkiai ir potencialas
Kartu su intensyviu miesto gyvenimu Senamiestis susiduria ir su didžiausiais iššūkiais Vilniuje. Tyrime analizuotais tvarkaumiesta.lt duomenimis, tai problemiškiausia miesto seniūnija – problemų statistika čia daugiau nei dvigubai viršija daugelio kitų rajonų rodiklius, o daugiau nei pusė gyventojų susiduria su problemomis savo aplinkoje.
Dažniausiai gyventojai praneša apie aplinkos tvarkymo problemas (20 procentų), duobes, įgriuvas ir šulinius (9 procentai) bei tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus (7 procentai). Rajone taip pat fiksuojamas aukščiausias nusikalstamumo lygis mieste.
Gyventojai kaip pagrindinius iššūkius įvardija triukšmą, intensyvius eismo srautus, automobilių statymo problemas ir įtampą tarp turistinio bei kasdienio vietos gyventojų gyvenimo.
Vis dėlto tyrimas atskleidžia, kad Senamiestis turi didelį potencialą išlaikyti savo išskirtinumą kartu stiprinant kasdienio gyvenimo kokybę. Viena svarbiausių krypčių – kurti daugiau vietos gyventojams pritaikytų viešųjų erdvių, plėtoti žaliąsias zonas šeimoms ir vaikams bei stiprinti tvarų judumą mažinant triukšmą ir transporto apkrovas.
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