„Vilniaus vandenys“: dėl šaltų orų kyla rizika užšalti vamzdžiams

„Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovas Martynas Augaitis sako, kad vidaus vamzdynų sistemų užšalimo atvejų gyventojų būstuose pasitaikydavo kasmet, tačiau šiemet dėl ilgai užsitęsusių šalčių tokia tikimybė padidėjo.
„Mūsų valdomi centralizuoti vandentiekio tinklai neužšąla, nes yra įrengti giliai po žeme ir įšalas jų nepasiekia. Rizika gyventojams šiuo metu kyla tik dėl pastatų vidaus vamzdynų. Šiuolaikinės technologijos leidžia realiuoju laiku stebėti tinklų būklę ir identifikuoti galimus sutrikimus net ir vidaus tinkle, todėl siekiame veikti proaktyviai – laiku informuoti gyventojus ir padėti jiems išvengti galimų nuostolių“, – pranešime cituojamas M. Augaitis.
Bendrovės teigimu, apie grėsmę vilniečių turtui praneša išmanieji skaitikliai, kurie siunčia pavojaus signalą, jei į būstą atitekančio vandens temperatūra nukrenta iki žemesnės nei 4 laipsnių temperatūros.
Tokiu atveju įmonės klientai apie galimą avarinę situaciją arba pastato vidaus tinklo problemas informuojami pranešimais.
Bendrovės duomenimis, šiuo metu sostinėje įdiegta 224 tūkst. išmaniųjų skaitiklių.
