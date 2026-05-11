Vilniečiai už balandį sulauks penktadaliu mažesnių šildymo sąskaitų

Pasak bendrovės, už 50 kv. m. buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21 proc. PVM, renovuotame – 28 eurų (su PVM) sename, energetiškai neefektyviame – 55 eurus (su PVM).
Šilumos kaina balandį Vilniuje siekė 7,89 ct/kWh be PVM arba 9,55 ct/kWh su 21 proc. PVM. Bendrovės teigimu, įtakos galutinei šilumos kainai turėjo nuo šių metų sausio įsigaliojęs 21 proc. PVM tarifas.
Dėl šaltų orų šildymo sezonas sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Pernai šildymo sezono pabaiga skelbta dviem savaitėmis anksčiau – balandžio 16 dieną.
