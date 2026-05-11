 Vilniečiai už balandį sulauks penktadaliu mažesnių šildymo sąskaitų

2026-05-11 11:59
ELTOS inf.

Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos, palyginti su kovu, sumažėjo 20 proc., pranešė centralizuotos šilumos tiekėja „Gijos“.

Vilniečiai už balandį sulauks penktadaliu mažesnių šildymo sąskaitų / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Pasak bendrovės, už 50 kv. m. buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21 proc. PVM, renovuotame – 28 eurų (su PVM) sename, energetiškai neefektyviame – 55 eurus (su PVM).

Šilumos kaina balandį Vilniuje siekė 7,89 ct/kWh be PVM arba 9,55 ct/kWh su 21 proc. PVM. Bendrovės teigimu, įtakos galutinei šilumos kainai turėjo nuo šių metų sausio įsigaliojęs 21 proc. PVM tarifas.

Dėl šaltų orų šildymo sezonas sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Pernai šildymo sezono pabaiga skelbta dviem savaitėmis anksčiau – balandžio 16 dieną.      

Šiame straipsnyje:
šildymas
šildymo sąskaitos
Vilnius

senis
nemeluokit ant 20 eu mažiau.
