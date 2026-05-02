Vilniuje bus atidarytas Šv. Florijono skveras: šventės metu tuščia siena virs meno kūriniu

Kaip teigiama Vilniaus miesto savivaldybės pranešime, skvero atidarymo metu menininkas Darius Janonis drauge su vilniečiais tuščią sieną pavers ugniagesių tematikos meno kūriniu. Piešinys bus kuriamas gyvai, o prie kūrybinio proceso bus kviečiami prisidėti ir vilniečiai.
„Naujamiestyje esantis skveras atnaujintas ugniagesių tematika ir tapo išskirtine vieta bendruomenei – čia įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimų aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Vaikų erdvės sukurtos pagal ugniagesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir Brailio raštu bei QR kodais“, – teigiama savivaldybės pranešime.
Anot Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko, Šv. Florijono skveras bus skirtas tiek poilsiui, tiek aktyviam laisvalaikiui.
„Tai nestandartinė viešoji erdvė, kurioje vaikai gali žaisti, tyrinėti ir pažinti, o tėvai – jaustis ramiai dėl saugios ir patogios aplinkos. Tikiu, kad ši vieta taps mėgstama rajono bendruomenės erdve“, – savivaldybės pranešime cituojamas V. Benkunskas.
Skvero atidarymo šventėje lankytojų lauks gaisrinės technikos ekspozicija, ugniagesių gelbėtojų pasirodymų programa, ugnies gesinimo simuliacija ir mokymai, kaip elgtis su gesintuvu.
Vaikų lauks vaikiška stipriausio ugniagesio gelbėtojo trasa, Bebriuko Ugniaus pasirodymas, muilo burbulai ir kitos smagios veiklos. Paaugliams ir suaugusiesiems bus organizuojamos sportinės varžybos.
Šv. Florijono skvero atidarymas kvies ne tik susipažinti su nauja vieta, bet ir iš arčiau pamatyti, kaip buvusi neišnaudota erdvė virto gyvu, bendruomenei skirtu traukos tašku.
