Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų, dauguma jų – mokyklose ir darželiuose

Darbai turėtų prasidėti dar gegužę, o šių metų lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus.
„Identifikavome daugiau nei 2 tūkst. priedangų, o dabar ieškome būdų, kaip pagerinti sąlygas jose. Pradedame antrąjį priedangų gerinimo etapą, kuriame daugiausia dėmesio skiriame visuomeninės paskirties pastatams. Tai svarbūs bendruomenių traukos centrai, todėl juose atnaujintos priedangos leistų užtikrinti apsaugą reikšmingai daliai gyventojų“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Anot savivaldybės, planuojamų atnaujinti objektų sąraše yra 31 darželis, 12 mokyklų, du socialinių paslaugų objektai, profesinio mokymo įstaiga, poliklinika, seniūnija, kultūros centras ir savivaldybės patalpos.
Skaičiuojama, kad iš viso bus pagerinta daugiau nei 30 tūkst. kvadratinių metrų priedangų ploto, o jose bus galima apsaugoti beveik 20,6 tūkst. gyventojų.
Visoms 60 priedangų bus parengta projektinė dokumentacija ir įrengtas rezervinis elektros tiekimas. Daugumoje priedangų taip pat ketinama įrengti vėdinimo sistemą, langų apsaugą, beveik pusėje – gaisro aptikimo sistemas, o trečdalyje – papildomus evakuacinius išėjimus.
Be to, didžioji dalis, 55 priedangos, bus pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia.
Pirmuoju priedangų gerinimo etapu bus įrengtos arba atnaujintos 32 priedangos. Iš jų 14 priedangų įrengimo darbus planuojama užbaigti šį birželį, o dar 18 priedangų – šių metų lapkritį.
Bendra projekto vertė siekia beveik 2,4 mln. eurų. Iš jų beveik penktadalį sudaro savivaldybės indėlis, o likusi dalis finansuojama Gynybos fondo lėšomis.
Savivaldybės duomenimis, iš viso mieste skaičiuojama apie 2 tūkst. priedangos ženklu pažymėtų patalpų.
