Vilniuje pradedamos naujos mokyklos statybos

Naujoji mokykla su erdviu aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. Keturių aukštų pastate mokysis apie 612 mokinių bei dirbs 65 pedagogai, veiks 22 klasės.
Planuojama, kad progimnazija duris atvers jau kitų metų rudenį.
Tai pirma mokykla, statoma įgyvendinant itin sparčią naujų ugdymo įstaigų plėtrą Vilniuje. Ją įgyvendina Vilniaus vystymo kompanijos dukterinė įmonė „Vilnius Education Infrastructure“.
Pasitelkus unikalų Baltijos šalyse finansavimo modelį per trejus metus sostinėje numatyta pastatyti devynias naujas švietimo įstaigas, kurias statytojas vėliau administruos 20 metų.
