Vilniuje prasideda šešioliktoji Andrejaus Sacharovo konferencija

Dvi dienas truksiantis renginys bus skirtas aptarti svarbiausius pasaulio konfliktus ir autoritarizmo įtaką jiems bei „prisiminti laisvės siekį inicijavusius Helsinkio susitarimus“.
„Šešioliktoji tarptautinė Sacharovo konferencija šiais metais atkreips dėmesį į mums visiems ramybę drumsčiančias temas – grįžtančias autokratines tendencijas, sugriuvusį pasitikėjimą tarptautine teise ir institucijomis bei priklausymą nuo supergalių“, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro direktoriaus pavaduotoja Neringa Gališanskytė.
„Dažnai pasijuntame visiškai bejėgiai netoliese vykstančio karo akivaizdoje ar bandydami planuoti ateitį pasaulyje, kuris tapo visiškai nenuspėjamas. Tai turi įtakos mūsų psichologiniam atsparumui, pilietiniam aktyvumui ir tikėjimui demokratija“, – sakė ji.
Konferencijoje dalyvaus politikai, diplomatai, mokslininkai ir visuomenininkai iš JAV, Suomijos, Švedijos, Nyderlandų, Sakartvelo, Lenkijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos bei Danijos.
Renginį atidarys Užsienio reikalų viceministrė Audra Plepytė, VDU rektorė Ineta Dabašinskienė ir VDU Sacharovo centro direktorius Robertas van Vorenas.
Pagrindinius pranešimus skaitys buvęs Nyderlandų ir Jungtinių Tautų diplomatas Robertas Serry (Robertas Seris), kalbėsiantis apie dabartinę tarptautinės teisės griūtį, taip pat Ukrainos istorikas ir apžvalgininkas Jaroslavas Hrytsakas, diskutuosiantis apie Ukrainą ir globalią krizę.
Taip pat – buvęs JAV diplomatas ir vienas iš Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kritikų George'as Kentas (Džordžas Kentas), psichologijos profesorė iš Sakartvelo Jana Džavachišvili.
Per dvi dienas vyks penkios panelinės diskusijos, filmo apie šiemet mirusį Ukrainos psichiatrą ir žmogaus teisių aktyvistą Semioną Gluzmaną peržiūra ir jo atminimui skirtas koncertas.
Kaune veikiantis VDU A. Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras garsaus fiziko ir humanisto, Nobelio taikos premijos laureato A. Sacharovo vardo konferenciją rengia kasmet per jo gimtadienį – gegužės 21 dieną ir skiria tuo metu svarbiausiai žmogaus teisių aktualijai aptarti.
