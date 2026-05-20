Vilnius: dauguma mokyklų susitvarkė su oro pavojumi, raginimų nesilaikiusiųjų elgesio neignoruosime

„Kai kurių mokyklų administracijų savarankiškai priimti sprendimai dėl elgesio tokioje situacijoje rodo, kad nesklandumų išties buvo. Tačiau didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija gerai, viskas vyko sklandžiai ir operatyviai. Reikia turėti omenyje, kad Vilniuje yra keli šimtai ugdymo įstaigų ir pavieniai atvejai neparodo bendros situacijos. Visgi, pavienės neigiamos situacijos negali būti ir nebus ignoruojamos“, – BNS perduotame komentare trečiadienį teigė savivaldybė.
Tokį komentarą ji pateikė viešojoje erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti.
„Mokyklos ir darželiai turėjo vadovautis centralizuotai skelbiamais nurodymais – eiti į priedangas, rūsius arba koridorius, uždengti langus suolais, jei nėra vietų be langų, ir laukti oro pavojaus atšaukimo. Tiek įspėjimą apie pavojų, tiek informaciją apie jo atšaukimą savivaldybė išplatino elektroniniu paštu visoms mokykloms ir darželiams, papildomai prie gyventojams į telefonus ateinančių pranešimų“, – nurodė savivaldybė.
Anot jos, situacija ir galimos klaidos buvo aptartos, o savivaldybė kartu su mokyklomis sieks užtikrinti didesnį pasirengimą galimiems atvejams ateityje.
BNS skelbė, kad oro pavojus paskelbtas dėl netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio, vėliau įskridusio į šalį.
Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau – ir Vilniaus bei Alytaus apskrityse.
