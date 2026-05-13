Vilnius suteikia balsą jaunimui: dėl „Dalyvauk! Vilnius“ biudžeto spręs gyventojai nuo 16 metų

„Jaunieji vilniečiai nėra ateities miesto gyventojai – jie jau šiandien aktyviai naudojasi miesto viešosiomis erdvėmis, kasdien sportuoja, važinėja dviračiu, susitinka su draugais prie namų esančiuose skveruose. Todėl neabejojame, kad jaunuoliai puikiai žino, kokių erdvių mieste trūksta ar norėtųsi, kaip jau esančias galime dar pagerinti ar papildomai įveiklinti. Norime, kad pilietiškumas Vilniuje prasidėtų ne sulaukus pilnametystės, o dar mokyklos suole ir jaunimui nebereikės laukti, kad jie galėtų būti išgirsti“, – sako Vilniaus savivaldybės Organizacijos vystymo grupės vadovė Lina Koriznienė.
Pasak L. Koriznienės, pastaraisiais metais daug laiminčių dalyvaujamojo biudžeto idėjų yra susijusios būtent su jaunimo laisvalaikiu. Štai pernai laimėjo net dvi didžiosios išskirtinai į jaunuosius vilniečius orientuotos idėjos – „Salininkų jaunimo sporto parkas“ ir Dviračių parkas – „PUMPTRACK“ trasos Pilaitėje, šiuo metu jau įgyvendinama – Balsių riedlenčių parkelis. Tačiau balsuoti už tokias idėjas jaunimas negalėjo – tai teko daryti tėvams ar vyresniems nei 18 metų artimiesiems.
Tuo tarpu sostinės mokyklose dalyvaujamasis biudžetas jau tapę pilietiškumo pamoka praktikoje. Beveik 70 sostinės mokyklų jau yra išbandžiusios dalyvaujamąjį biudžetą, o beveik visos sostinės mokyklos planuoja tą padaryti ateityje.
Dalyvaujamojo biudžeto programa sostinėje atsirado 2021-aisiais, kaip bandomasis projektas pradėtas įgyvendinti dviejose seniūnijose. Tačiau per pastaruosius dvejus metus „Dalyvauk! Vilnius“ tapo viena aktyviausių gyventojų įsitraukimo programų sostinėje. Pernai gyventojai pateikė beveik 500 idėjų, daugiau nei 17 tūkst. gyventojų balsavo už balsavimui atrinktas 244 idėjas. Mieste jau kuriami ir planuojami sporto parkai, poilsio erdvės, žaliosios zonos.
Pastebima, kad augant vilniečių ambicijoms ir siūlomų idėjų kokybei, kartu auga ir realus poreikis didesniam finansavimui. Dažnu atveju viena gyventojų pasiūlyta idėja tampa kur kas platesniu projektu – vos pradėjus planuoti realizavimą paaiškėja, kad neužtektų įrengti tik, pavyzdžiui, sporto aikštelę ar poilsio zoną. Norisi sutvarkyti ar pritaikyti takus ar priėjimus, pasirūpinti apšvietimu, želdiniais, mažąja architektūra, kad erdvė būtų pilnai pritaikyta bendruomenei ir ilgalaikiam naudojimuisi. Tačiau turint šiandieninį biudžetą neretai tenka rinktis minimalų projekto išpildymą arba ieškoti papildomo finansavimo tarp kitų Savivaldybės padalinių ir tai neužtikrina papildomų galimybių.
L. Koriznienės teigimu, būtent tai paskatino planuoti didesnį „Dalyvauk! Vilnius“ programos biudžetą didinant didžiosios apimties projektų krepšelio augimą – vienos idėjos maksimali vertė planuojama bus iki 250 tūkst. eurų. Taigi šis „Dalyvauk! Vilnius“ planuojama turės 630 tūkst. eurų būtų mažos apimties (seniūnijų) idėjoms ir 1 mln. didžiosioms idėjoms (miestui), bendrai – ne mažiau kaip 1,63 mln. eurų.
„Dalyvauk! Vilnius“ idėjų teikimas turėtų startuoti vasaros antroje pusėje.
Vilnius suteikia balsą jaunimui: dėl „Dalyvauk! Vilnius“ biudžeto spręs gyventojai nuo 16 metų
Vilniečiai jau penktą kartą turės unikalią galimybę siūlyti ir patys nuspręsti, kokių pokyčių reikia jų gyvenamojoje erdvėje. Tam planuojama skirti didžiausią finansavimą programos istorijoje – daugiau nei 1,6 mln. eurų.
Didžiausias šių metų pokytis: – durų atvėrimas jaunimui – už idėjas galės balsuoti vilniečiai nuo 16 metų.
