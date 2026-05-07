Dalyvavimu nacių teroristinėje organizacijoje kaltinamo alytiškio mama atsisakė liudyti prieš sūnų

Planuota apklausti kaltinamojo motiną, tačiau ji atsisakė liudyti prieš sūnų.
22 metų alytiškis kaltinamas kurstymu prieš žmonių grupę, dalyvavimu teroristinės grupės veikloje, rengimusi įvykdyti teroro aktą, teroristinių nusikaltimų kurstymu ir verbavimu teroristinei veiklai.
Bylos duomenimis, jis priklausė dešiniųjų ekstremistų tarptautinei organizacijai „Sturmjager Division“. Ši buvo įkurta Belgijoje, įvairiose šalyse turėjo apie 200 narių.
Vaikinas kaltinamas, kad dalyvavo teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje, tai yra įgyvendinant dešiniojo ekstremizmo (neonacizmo), akseleracionizmo ideologiją, smurtu ir teroro aktais, nukreiptais prieš vyriausybes ir vyriausybines struktūras, sugriauti esamas socialines bei politines sistemas, demokratines santvarkas, destabilizuoti padėtį visuomenėje, skatinti neapykantą, smurtauti, fiziškai susidoroti su žydais, juodaodžiais, kitų etninių, rasinių ir religinių mažumų grupėmis.
Ketvirtadienį teisme nuotoliniu būdu apklausta Alytaus sporto centro šaudymo būrelio trenerė Agnė Dženkaitytė.
Ji papasakojo, kad C. Petrukaitis Piccolo prieš ketverius metus lankė būrelį, mokėsi šaudyti iš orinio šautuvo. Būrelį lankė maždaug metus.
„Jis niekuo neišsiskyrė, buvo kaip visi vaikai“, – sakė trenerė.
Pasak jos, vaikinas ypatingų gabumų šaudymui neturėjo.
Advokatės Aušros Ručienės paklausta, ar jaunuolis jai nepasirodė keistas, A. Dženkaitytė atsakė, kad nepasirodė.
Po to turėjo būti apklausta į teismą atvykusi kaltinamojo mama, tačiau ji atsisakė duoti parodymus prieš sūnų.
Ketvirtadienį planuota nuotoliniu būdu apklausti dar du liudytojus, bet jiems nepavyko prisijungti.
Jie ir dar du liudytojai bus apklausti kitame posėdyje.
Naujausi komentarai