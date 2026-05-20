Du kaltinamuosius DHL padegamųjų siuntų byloje Vilniaus teismas paleidžia į laisvę

Šioje byloje kaltinimai pareikšti Lietuvos piliečiui Aleksandrui Šuranovui, Ukrainos piliečiams Vadymui Borsukui ir Vasilijui Kovačui, dvigubą Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam Daniilui Jenciui bei Rusijos piliečiui Eldarui Salmanovui.
Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje. Jų amžius siekia nuo 23 iki 69 metų.
V. Kovačas, E. Salmanovas ir D. Jencius šiuo metu yra suimti, kitiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Trečiadienį teismas nutarė nepratęsti V. Kovačo suėmimo termino, kuris baigiasi birželio 3 dieną. Teismas nusprendė pasibaigus suėmimo terminui kaltinamąjį paleisti į laisvę ir skirti jam 30 tūkst. eurų užstatą bei intensyvią priežiūrą.
Latvijos gyventojas V. Kovačas turės dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, taip pat nuo 20 val. iki 10 val. bei nuo 14 iki 17 val. būti nustatytoje gyvenamojoje vietoje Kaune.
Taip pat jis įpareigotas kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį registruotis Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate.
Intensyvi priežiūra skirta šešiems mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo birželio 3 dienos. Užstatas turi būti sumokėtas iki gegužės 24 dienos.
Teismas sušvelnino kardomąją priemonę ir E. Salmanovui, nutardamas nepratęsti jo suėmimo termino, kuris baigiasi gegužės 26 dieną.
Jam taip pat paskirtas 30 tūkst. eurų užstatas. Be to, paimtas jo rusiškas pasas ir skirta intensyvi priežiūra. Apykojės dėvėjimo terminas – pusė metų.
Didžiąją paros dalį, kaip ir V. Kovačas, jis privalės būti nurodytoje gyvenamojoje vietoje Vilniuje. E. Salmanovas turės nuolat registruotis Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate.
Prokuroras turi teisę šias nutartis per tris dienas apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kaip anksčiau rašė BNS, 2024-ųjų liepą iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę (JK) ir Lenkiją buvo išsiųsti keturi siuntiniai.
Oro transportu du siuntiniai pateko į rūšiavimo centrą Vokietijoje, kur buvo paskirstyti tolesniam gabenimui. Vienas iš jų užsiliepsnojo Leipcigo oro uoste prieš pat jį pakraunant į lėktuvą, antrasis užsidegė sandėlyje JK.
Į Lenkiją atgabentas siuntinys užsiliepsnojo jį vežusiame vilkike, ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus nustatytas užtaiso mechanizmas ir įvertintas pavojus.
Anot kaltinimo, JK padegimas padarė beveik 400 tūkst. eurų žalą, Vokietijoje – 126 tūkst. eurų, Lenkijoje – beveik 62 tūkst. eurų.
Pasak pareigūnų, minėti kaltinamieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir šiuo metu nepasiekiami. Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU). Visi kaltinamieji byloje kaltės nepripažįsta.
Padegamieji užtaisai iš Rusijos buvo atgabenti į Estiją, iš ten į Latviją, o paskui į Lietuvą.
Remiantis kaltinimu, siuntas su padegamaisiais užtaisais iš Lietuvos išsiuntė Lietuvos pilietis A. Šuranovas, kuris naudojosi netikrais tapatybės duomenimis.
Vyras tvirtino nežinojęs, kad jo išsiųstose keturiose dėžėse buvo padegamieji užtaisai.
Baudžiamoji byla yra atskirta nuo kito tyrimo, kuriame šiuo metu nustatyta ne mažiau kaip 16 įvairių valstybių piliečių, organizavusių, planavusių ir prisidėjusių vykdant teroristinius nusikaltimus skirtingose šalyse.
Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijos, veikdamos Eurojusto koordinuotoje jungtinėje tyrimo grupėje, sustabdė Europoje planuotus įgyvendinti išpuolius naudojant savaime užsiliepsnojančius siuntinius ir identifikavo nusikaltimus planavusius bei vykdžiusius asmenis.
Minėto tyrimo metu nustatyta, kad nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo asmenys, turintys ryšių ir siejami su Rusijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.
Ši byla teismui perduota kovo pradžioje.
(be temos)
(be temos)