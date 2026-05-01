Komikui Olegui Šurajevui – nemalonumai: policininkai įtaria radę narkotikų

„Taip, sulaikytas (O. Šurajevas – BNS)“, – BNS sakė sostinės policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Komikas penktadienį sulaikytas klube „Vilnius Comedy Club“.
Pasak J. Samorokovskajos, pareigūnai į klubą atvyko gavę pranešimą apie narkotinių medžiagų galimai turinčius asmenis. Patikrinus O. Šurajevą, medžiagų buvo rasta pas jį.
Anot policijos atstovės, O. Šurajevas šiuo metu yra paleistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
