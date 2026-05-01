 Komikui Olegui Šurajevui – nemalonumai: policininkai įtaria radę narkotikų

2026-05-01 12:40
Saulius Jakučionis (BNS)

Vilniuje buvo sulaikytas galimai narkotikų turėjęs komikas Olegas Šurajevas, penktadienį BNS patvirtino policija.

Olegas Šurajevas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Taip, sulaikytas (O. Šurajevas – BNS)“, – BNS sakė sostinės policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Komikas penktadienį sulaikytas klube „Vilnius Comedy Club“.

Pasak J. Samorokovskajos, pareigūnai į klubą atvyko gavę pranešimą apie narkotinių medžiagų galimai turinčius asmenis. Patikrinus O. Šurajevą, medžiagų buvo rasta pas jį.

Anot policijos atstovės, O. Šurajevas šiuo metu yra paleistas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Dainius
Paprotinkit, kas čia da asaba, pavadinimu "komikas"? Iš mordos, tai tikras kacapas - narkošnikas.
Ką padėjo, tą ir rado. Galima rasti ką nori kai reikia sufabrikuoti bylą - metodai seni kaip žmonijos istorija
KOMIKAS ZELENSKIS UKROFAŠISTŲ VADEIVA TAIP PAT SĖDI ANT NARKOTIKŲ....
