 Šaltibarščių festivalį aptemdė nelaimė: ant batuto sunkiai susižalojo vaikas

Šaltibarščių festivalį aptemdė nelaimė: ant batuto sunkiai susižalojo vaikas

siautėjo ir kišenvagiai
2026-05-30 20:26 diena.lt inf.

Vilniuje per Šaltibarščių festivalį neišvengta nelaimių – ant batuto susižalojo vienuolikmetis.

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Policijai apie įvykį pranešė „Santaros“ klinikų Vaikų ligoninė, kur vaikui ir teikiama pagalba.

Vilniaus policijos budėtojas portalui diena.lt nurodė, kad pareigūnai iš ligoninės pranešimą gavo gegužės 30 d. 15.19 val.

Nelaimė įvyko prie Baltojo tilto. Policijos budėtojas portalui diena.lt teigė, kad įvykis traktuojamas kaip nelaimingas atsitikimas. Tokios išvados prieita policijos pareigūnams surinkus medžiagą ir įvertinus situaciją. Ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas.

Budėtojas apžvelgė, kad bendrai festivalis vyko ramiai, didelių incidentų neužfiksuota, tačiau smulkių pasitaikė. Pavyzdžiui, viena moteris kreipėsi, nes iš rankinės buvo ištraukta piniginė.

 

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Komentarai

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efgbuyg
Būdavo operatyviau reaguojama į nelaimingus atsitikimus. Jei dėl netinkamo įrenginio, tai reikia stabdyti jo naudojimą. Kas vieniems pramoga, kitam pražūtis. Pav. ar visi gali leistis nuo kalnų slidėmis per uolas ir dar su akrobatiniais triukais? Kas gali, tas pats ir atsako už save, vaikai neatsako už save.
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Bauda
kur vaikų teisės? kodėl nebaudžia gimdytojų?
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