 Sostinėje – elektrinio dviračio smūgis į „Toyota Yaris“: nukentėjo du paaugliai

2026-04-29 12:10
ELTOS inf.

Vilniuje antradienį elektriniam dviračiui susidūrus su automobiliu, per avariją nukentėjo du nepilnamečiai, pranešė policija.

Sostinėje – elektrinio dviračio smūgis į „Toyota Yaris“: nukentėjo du paaugliai / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 16.15 val. Bajorų Sodų gatvėje elektrinis dviratis „Contoura“, vairuojamas nepilnamečio, gimusio 2012 metais, su kuriuo važiavo ir kitas nepilnametis, gimęs 2012 metais, sukdamas į kairę, susidūrė su automobiliu „Toyota Yaris“, kurį vairavo vyras, gimęs 2002 metais.

Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnamečiai dviračio vairuotojas ir keleivis. Jiems suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, nepilnamečiai gydomi ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Komentarai

senis
aš tai ribočiau vaikigalių amžių kurie iš važinėja į gatvę nes kai pažiūrių iš balkono kai pirpalas drebina 9 aukštu nama o jo greitis nedydelis tai tas pridurkas už vairo siubuoja į prieki galvodamas kad ta tarataika tarp koju greičiau važiuos tai jis net negalvoja kad jis eismo dalyvis.
