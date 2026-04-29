Sostinėje – elektrinio dviračio smūgis į „Toyota Yaris“: nukentėjo du paaugliai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 16.15 val. Bajorų Sodų gatvėje elektrinis dviratis „Contoura“, vairuojamas nepilnamečio, gimusio 2012 metais, su kuriuo važiavo ir kitas nepilnametis, gimęs 2012 metais, sukdamas į kairę, susidūrė su automobiliu „Toyota Yaris“, kurį vairavo vyras, gimęs 2002 metais.
Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnamečiai dviračio vairuotojas ir keleivis. Jiems suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, nepilnamečiai gydomi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
