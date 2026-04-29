Sostinėje septyni prievartautojai parą kankino neįgalią nepilnametę

Teismas atmetė nuteistųjų bei jų gynėjų apeliacinius skundus, kuriais buvo prašoma išteisinimo.
Teismas griežčiausią bausmę – šešerių metų laisvės atėmimą – skyrė asmeniui, pripažintam kaltu dėl nepilnametės išžaginimo, neteisėto laisvės atėmimo, nesunkaus ir nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Kitiems byloje nuteistiems asmenims paskirtos nuo dvejų iki pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmės už neteisėtą laisvės atėmimą, fizinio smurto panaudojimą, dalyvavimą seksualinio pobūdžio nusikalstamose veikose ir kitus nusikaltimus. Vienai moteriai skirta pusantrų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant.
Nuteistieji taip pat solidariai turės atlyginti nukentėjusiosios patirtą neturtinę žalą.
Bylos duomenimis, 2022 metų rugpjūčio 15–16 dienomis Vilniuje keturi vyrai ir trys moterys, veikdami bendrininkų grupėje ir pasinaudodami neįgalios nukentėjusios nepilnametės bejėgiška būkle, prieš merginos valią nuvedė ją į butą sostinės senamiestyje. Neteisėtai atėmę jai laisvę, kaltinamieji prieš merginą naudojo fizinį smurtą bei seksualinę prievartą, pagrobė nukentėjusiosios asmeninį turtą. Dėl patirtų nusikalstamų veikų nukentėjusiajai buvo sutrikusi sveikata.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 metų gegužės 5-osios nuosprendžiu vienas kaltinamasis buvo išteisintas, dalis kaltinamųjų buvo pripažinti kaltais dėl dalies nusikalstamų veikų, tačiau dėl dalies veikų kai kurie asmenys buvo išteisinti.
Su tokiu teismo sprendimu nesutikusi prokuratūra pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl nepagrįsto išteisinimo ir netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo bei priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį.
Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl prokuratūros apeliacinį skundą tenkino visiškai.
Apeliacinės instancijos teismas dalį pirmosios instancijos teismo išteisinamųjų nuosprendžio dalių panaikino ir pripažino kaltinamųjų kaltę dėl papildomų nusikalstamų veikų, tarp jų – neteisėto laisvės atėmimo, išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamoji byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Nuosprendis per įstatymo nustatytą terminą gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
