Sukčiai apsimetė poliklinikos ir policijos darbuotojais ir iš žmonių išviliojo per 100 tūkst. eurų

Vilniuje pareigūnams pavyko sulaikyti vieną įtariamąjį, kuris atvyko paimti dalies pinigų.
1950 metais gimęs sostinės gyventojas policijai antradienį pranešė, kad pirmadienį, apie 13 val., sulaukė nepažįstamų asmenų skambučio. Rusų kalba bendravę sukčiai prisistatė telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. 810 eurų, kuriuos vyras atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Sukčiams vyras turėjo perduoti dar 10 tūkst. eurų, tačiau pareigūnai antradienį, apie 12 val., sulaikė 2007 metais gimusį jaunuolį, atvykusį paimti pinigų.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas ir dėl sukčiavimo, ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Ikiteisminiai tyrimai pradėti ir dar dėl penkių incidentų.
Į Vilniaus pareigūnus kreipėsi 1960 metais gimusi moteris. Ji pareiškė, kad pirmadienį, gegužės 18 dieną, apie 14 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Rusų kalba bendravę sukčiai, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 11 tūkst. 130 eurų. Pinigus nukentėjusioji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat gautas pranešimas, kad pirmadienį, apie 12 val., namuose Vilniaus rajone buvusiai 1946 metais gimusiai moteriai paskambino nepažįstamos moterys. Jos rusų kalba prisistatė poliklinikos darbuotojomis bei policijos pareigūnėmis ir apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. eurų. Pinigus moteris taip pat atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Į Vilniaus policiją kreipėsi ir 1940 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 11.34 val., jai paskambino rusakalbiai asmenys. Prisistatę Mokesčių inspekcijos darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaulės būdu pasisavino 16 tūkst. 750 eurų. Pinigai namuose buvo atiduoti atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Tuo metu į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi 1938 metais gimusi moteris, kuri nukentėjo nuo panašios schemos. Ji pareiškė, kad pirmadienį, apie 10 val., jai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusų kalba. Prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaulės būdu išviliojo 25 tūkst. 300 eurų. Pinigus senolė atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat į Kretingos rajono pareigūnus antradienį kreipėsi 1984 metais gimusi moteris. Ji pareiškė, kad nuo balandžio mėnesio, neva investuojant, apgaulės būdu iš jos buvo išviliota 28 tūkst. 700 eurų.
