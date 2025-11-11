Tarnybos: perimti aštuoni kontrabandininkų balionai iš Baltarusijos, vienas jų – Rūdninkų poligone

„Šį rytą, apie 8.30 val., rastas balionas ir kontrabandinis krovinys – cigaretės – Rūdininkų poligone“, – nurodė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovo Giedriaus Mišučio, poligone aptiktu balionu gabentas standartinis trijų dėžių krovinys su 1,5 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų.
VSAT naktį iš pirmadienio į antradienį ir antradienio rytą nurodė iš viso perėmusi aštuonis iš Baltarusijos į Lietuvą skridusius meteorologinius balionus. Pirminiais duomenimis, jais gabenta per 13 tūkst. pakelių kontrabandinių rūkalų.
Du tokie oru skraidintų rūkalų perėmimo atvejai fiksuoti Šalčininkų rajone, likę šeši – Varėnos. Septyniais atvejais balionai perimti pagal pasieniečių kriminalinės žvalgybos informaciją ir vieną siuntą aptiko policija.
„Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą“, – teigė VSAT.
Be to, praėjusią naktį Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė iš Baltarusijos įskridusį savadarbį droną, įtariama, nešusį kontrabandą. Drono krovinys iškart nerastas, tęsiamos jo paieškos.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų naktį iš pirmadienio į antradienį Vilniaus oro uoste turėję leistis trys lėktuvai buvo nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus, taip paveikiant 470 keleivių.
Laikini ribojimai taikyti gavus institucijų informaciją apie oro erdvėje pastebėtus neatpažintus objektus. NKVC duomenimis, naktį fiksuotos 34 tokių objektų radiolokacinės atžymos.
VSAT duomenimis, iš viso šiemet jau perimti 564 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Pernai jų buvo 226, 2023-aisiais fiksuoti trys kontrabandos balionais bandymai, o 2022-aisiais tokių atvejų nebuvo.
Šiemet pasieniečiai jau perėmė per 1,3 mln. pakelių kontrabandinių cigarečių, iš Baltarusijos skraidintų dronais ir oro balionais. Tai sudaro beveik trečdalį visos šiais metais perimtos kontrabandos – 4 mln. pakelių cigarečių.
Lapkritį perimta 14 oro balionų su cigaretėmis ir GPS įrenginiais. Daugiausia šiemet kol kas jų buvo perimta kovą (77), mažiausia – birželį, kai rasti 17 balionų.
Pasieniečiai taip pat nuo metų pradžios sulaikė 103 su oro keliu gabenta kontrabanda, įtariama, susijusius asmenis, kai pernai jų buvo 46. Dėl kontrabandos atliekami 22 ikiteisminiai tyrimai, juose įtariamaisiais pripažinta 50 asmenų.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
