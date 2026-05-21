Teismas skelbs nuosprendį piktnaudžiavimu kaltinamam buvusiam kariuomenės vadui Rupšiui

Valstybės kaltintojas, Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Stanislavas Barsulis buvusį Lietuvos kariuomenės vadą prašo pripažinti kaltu, skirti jam 20 tūkst. eurų ir penkeriems metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje.
Kitam bylos kaltinamajam buvusiam Karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
Jam siūloma skirti 15 tūkst. eurų baudą. Prokuratūra taip pat siūlo Š. Ratkui atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje.
Prokuroras S. Barsulis Eltai sakė, kad planuoja atvykti išklausyti nuosprendį. Tuo metu V. Rupšio advokatas Arūnas Petrauskas sakė, kad nei jis, nei jo klientas nepageidauja vykti į nuosprendžio paskelbimą, nuosprendį tikisi gauti iš teismo elektroninėje sistemoje.
Š. Ratkaus gynėjas Simonas Slapšinskas Eltai sakė, kad tuo metu, kai bus skelbiamas nuosprendis, jis bus užsiėmęs kitose bylose, ar atvyks į posėdį Š. Ratkus, jis tiksliai nežino.
Baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Š. Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje patirtą traumą.
Kaip anksčiau sakė prokuroras, manoma, kad Š. Ratkus, į kurį kreipėsi V. Rupšys, esą padėjo suklastoti medicininius dokumentus, taip padedant buvusiam kariuomenės vadui padengti išlaidas už dantų implantus.
Valstybės kaltintojo S. Barsulio teigimu, Š. Ratkus sąmoningai suklastojo V. Rupšio ambulatorines kortelės vizito informaciją, jo veiksmais buvo pakirstas pasitikėjimas pareigas einančiais karininkais. V. Rupšys, anot prokuroro, sulaužė kario priesaiką, dėl jo veiksmų buvo diskredituota krašto apsaugos sistemos institucija.
Naujausi komentarai