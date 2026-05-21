 Telefoniniai sukčiai vėl apsimetė poliklinikos darbuotojais: kišenėse – beveik 25 tūkst. eurų

Telefoniniai sukčiai vėl apsimetė poliklinikos darbuotojais: kišenėse – beveik 25 tūkst. eurų

2026-05-21 10:31
BNS inf.

Sukčiai iš trijų žmonių Vilniaus rajone, Utenoje ir Šiauliuose išviliojo 24,8 tūkst. eurų.

<span>Telefoniniai sukčiai vėl apsimetė poliklinikos darbuotojais: kišenėse – beveik 25 tūkst. eurų</span>
Telefoniniai sukčiai vėl apsimetė poliklinikos darbuotojais: kišenėse – beveik 25 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, 1938 metais gimusiam vyrui trečiadienį paskambinę nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, išviliojo apie 10 tūkst. eurų. Apgautasis pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Pasak Utenos apskrities policijos, iš 1978 metais gimusio vyro gegužės 18-ąją sukčiai išviliojo 6,3 tūkst. eurų, kuriuos jis pervedė į moteriai priklausančią sąskaitą.

Taip pat 1968 metais gimusiam šiauliečiui gegužės 5-ąją paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris prisistatęs policijos darbuotoju išviliojo 8,5 tūkst. eurų, nurodė Šiaulių apskrities policija. Apgautasis nepažįstamam vyrui perdavė banko kortelę ir PIN kodą.

Policija dėl šių įvykių pradėjo sukčiavimo ikiteisminius tyrimus.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
telefoniniai sukčiai
išvilioti pinigai
poliklinikos darbuotojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Man tokių
visiškai negaila.
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų