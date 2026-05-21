Telefoniniai sukčiai vėl apsimetė poliklinikos darbuotojais: kišenėse – beveik 25 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, 1938 metais gimusiam vyrui trečiadienį paskambinę nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, išviliojo apie 10 tūkst. eurų. Apgautasis pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pasak Utenos apskrities policijos, iš 1978 metais gimusio vyro gegužės 18-ąją sukčiai išviliojo 6,3 tūkst. eurų, kuriuos jis pervedė į moteriai priklausančią sąskaitą.
Taip pat 1968 metais gimusiam šiauliečiui gegužės 5-ąją paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris prisistatęs policijos darbuotoju išviliojo 8,5 tūkst. eurų, nurodė Šiaulių apskrities policija. Apgautasis nepažįstamam vyrui perdavė banko kortelę ir PIN kodą.
Policija dėl šių įvykių pradėjo sukčiavimo ikiteisminius tyrimus.
(be temos)