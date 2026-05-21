Valdemaras Rupšys nuteistas dantų implantų byloje

Kartu nuteistam buvusiam Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojui Šarūnui Ratkui skirta subendrinta 15 tūkst. eurų bauda.
Be to, tiek V. Rupšiui, tiek Š. Ratkui teismas uždraudė penkerius metus būti paskirtiems ar išrinktiems į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Buvęs kariuomenės vadas neatvyko į teismą išklausyti nuosprendžio. Tuo metu Š. Ratkus dalyvavo posėdyje.
Bausmės iš esmės atliepė tai, ko siekė prokuroras.
Jis siūlė generolui skirti 20 tūkst. eurų baudą, o karo medikui Š. Ratkui, kuris nuteistas dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir padėjimo V. Rupšiui sukčiauti – 15 tūkst. eurų baudą. Be to, abiem kaltinamiesiems siūlyta uždrausti penkerius metus dirbti valstybės tarnyboje.
V. Rupšiui byla iškelta už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo dviejų dantų implantus.
„Teismas nustatė, kad kaltinamasis V. Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, o dėl lėtinio susirgimo. Kadangi dantų netekimas nesusijęs su tarnyba, nebuvo ir pagrindo jų implantavimo ir protezavimo paslaugas apmokėti valstybės lėšomis“, – aiškindama nuosprendžio motyvus sakė teisėja Ugnė Gailiūnienė.
Pasak teisėjos, abu kaltinamieji žinojo, kad nėra pagrindo implantus padengti valstybės lėšomis, tačiau tam, kad V. Rupšiui nereikėtų mokėti iš savo kišenės, jie suklastojo dokumentus.
„Nors turtinė žala nėra didelė, nesiekia 4 tūkst. eurų, teismas pripažino, kad yra padaryta didelė neturtinė žala Lietuvos kariuomenei ir valstybei, nes abu asmenys užėmė itin aukštas pareigas Lietuvos kariuomenėje. V. Rupšys apskritai tuo metu buvo vienas iš aukščiausių valstybės pareigūnų“, – sakė teisėja U. Gailiūnienė.
Šie pareigūnai, pasak teisėjos, buvo atsakingi, kad valstybės lėšos būtų naudojamos skaidriai, teisėtai ir pagrįstai, tačiau nepaisydami to jie klastojo dokumentus, sukčiavo.
„Asmeniniams kaltinamojo V. Rupšio poreikiams tenkinti buvo neteisėtai panaudotos valstybės biudžeto lėšos“, – sakė teisėja.
Prokuroro pareikštą civilinį ieškinį Krašto apsaugos ministerijos vardu teismas atmetė, nes ieškinys pareikštas netinkamo subjekto vardu. Teismo manymu, civilinį ieškinį turi pareikšti kariuomenė.
Po nuosprendžio paskelbimo Š. Ratkus sakė, kad kreipsis į apeliacinį teismą, nes jaučiasi esąs nekaltas.
„Aš atlikau darbą sąžiningai. Aš iš to naudos tikrai negavau ir nesiekiau“, – sakė nuteistas karo medikas.
„Gal pinigai ir atrodo dideli, bet nei kariuomenės vadas, nei aš tikrai nesismulkintume iki šitiek. Nevertinkim, kad visi supuvę“, – sakė Š. Ratkus.
Prokuroras Stanislavas Barsulis sakė, kad nuosprendis didžiąja dalimi tenkina prokuratūrą.
Bylos duomenimis, eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo beveik 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė. Ant danties, kuris nulūžo valgant, anksčiau buvo pritvirtintas gretimo danties protezas – vadinamoji karūnėlė – todėl buvo įdėti du implantai.
Anksčiau V. Rupšys sakė, kad 2022 metų liepą Vokietijoje lankydamas Lietuvos karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijusiu su tarnyba, todėl gydymas apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
V. Rupšys kariuomenės vado pareigas ėjo 2019–2024 metais.
