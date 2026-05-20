 Iš vilkiko puspriekabės pavogtas beveik pusės milijono eurų vertės krovinys

Iš vilkiko puspriekabės pavogtas beveik pusės milijono eurų vertės krovinys

2026-05-20 11:30
BNS inf.

Vilniaus rajone, Medininkų kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje, antradienio rytą pastebėta, jog iš krovininio automobilio priekabos, nukirpus tento trosą, pavogtas krovinys – tekstilės gaminiai, nuostolis – 466,6 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Iš vilkiko puspriekabės pavogtas beveik pusės milijono eurų vertės krovinys</span>
Iš vilkiko puspriekabės pavogtas beveik pusės milijono eurų vertės krovinys / Asociatyvi magnific nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų