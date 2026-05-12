 Žinomo „tiktokerio“ nužudymo byla: teisiamųjų suole – tik vienas kaltinamasis

2026-05-12 15:03 diena.lt inf.

Žinomo „tiktokerio“ N. A. pravarde Niežas nužudymo byla pasiekė teismą.

Feisbuko ir R. Riabovo/BNS nuotr.

Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir surašiusi kaltinamąjį aktą, baudžiamąją bylą teismui perdavė šių metų balandžio 30 d.

Pasak prokuratūros atstovės, Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, N. A.-Niežo nužudymu kaltinamas aukos partneris Paulius Gaižauskas, gimęs 1987 metais.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Numatyta, kad teismo posėdis įvyks gegužės 21 d.

Primename, kad „tiktokeris“ N. A.-Niežas, gimęs 1993 metais, peiliu buvo nužudytas 2025 metų lapkričio 14 d. Vilniuje, Švitrigailos gatvėje esančiame daugiabutyje. Nusikaltimo dieną policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius: minėtąjį P. Gaižauską ir kitą, gimusį 1981 metais. 

Jiems abiem tada nustatytas neblaivumas – 2,31 prom., ir 1,31 prom.

Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

