Žinomo „tiktokerio“ nužudymo byla: teisiamųjų suole – tik vienas kaltinamasis

Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir surašiusi kaltinamąjį aktą, baudžiamąją bylą teismui perdavė šių metų balandžio 30 d.
Pasak prokuratūros atstovės, Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, N. A.-Niežo nužudymu kaltinamas aukos partneris Paulius Gaižauskas, gimęs 1987 metais.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Numatyta, kad teismo posėdis įvyks gegužės 21 d.
Primename, kad „tiktokeris“ N. A.-Niežas, gimęs 1993 metais, peiliu buvo nužudytas 2025 metų lapkričio 14 d. Vilniuje, Švitrigailos gatvėje esančiame daugiabutyje. Nusikaltimo dieną policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius: minėtąjį P. Gaižauską ir kitą, gimusį 1981 metais.
Jiems abiem tada nustatytas neblaivumas – 2,31 prom., ir 1,31 prom.
Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
