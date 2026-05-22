 Per šaltibarščių festivalį Vilniuje kursuos specialus nemokamas autobusas

Per šaltibarščių festivalį Vilniuje kursuos specialus nemokamas autobusas

2026-05-22 16:07
Pranešimas spaudai

Gegužės 29–31 dienomis Vilniaus gatvėmis kursuos ypatingas, šventiškai pasipuošęs nemokamas autobusas, kviečiantis vilniečius ir miesto svečius į spalvingiausią metų renginį – Šaltibarščių festivalį – „Vilnius Pink Soup Fest“. Autobuso nepastebėti tiesiog neįmanoma – specialiai festivaliui papuoštas autobusas taps tikra miesto pažiba ir puikią nuotaiką kurs dar prieš pasiekiant šventės vietą – Baltąjį tiltą. 

Renginio vietą bus patogu pasiekti ir Vilniaus laivais. Be to, vienoje iš laivų stotelių – Baltasis tiltas – likus savaitei iki festivalio keleivius pasitinka įspūdinga JUDU šaltibarščių instaliacija kurta specialiai šiai progai ir iš karto tapusi išskirtine vieta nuotraukoms. 

Šventinio savaitgalio metu keleiviai bilietus į laivus galės įsigyti įprastai – naudotis JUDU / Vilniečio kortelėmis, programėle „m.Ticket“, JUDU savitarnoje arba bekontakčiu būdu laive. 

Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina siekia 3 eurus, o perkant laive – 4 eurus. Be to, kaip ir pernai, siūlomi vienkartiniai, šeimos ir pirmyn–atgal bilietai, kad paslauga būtų patogi tiek kasdienėms, tiek savaitgalio kelionėms. Vienkartinis bilietas galioja pusantros valandos, tad šį laiką galima išnaudoti lanksčiai. Pavyzdžiui, dalį kelionės įveikti vandeniu, o nusprendus keisti maršruto kryptį – persėsti į autobusą ar troleibusą. 

Festivalio dienomis proginis autobusas nemokamai veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Juo vilniečius ir miesto svečius naudotis kviečia „Go Vilnius“, JUDU ir „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT).

Viešojo transporto judėjimą realiu laiku galima stebėti: JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse. 

Festivalio programa

Penktadienį, gegužės 29 d. vilniečiai ir miesto svečiai bus kviečiami į pirmuosius festivalio renginius mieste, tarp kurių ir koncertas Rotušės aikštėje, tapsiantis puikia įžanga į rožinį savaitgalį.

Pagrindinės festivalio veiklos vyks šeštadienį ir sekmadienį, kai bus atvertos renginio erdvės prie Baltojo tilto. Lankytojų čia lauks šaltibarščių įkvėpti patiekalai ir gėrimai, atrakcionai, poilsio, laisvalaikio zonos bei daugiau sportinių veiklų vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, tradicija jau tapusi rožinė čiuožykla. 

Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Festivalio programoje numatytas ir šventinis šaltibarščių paradas mieste bei šeštadienio vakaro koncertas, sugrąžinantis visus dalyvius į Vilniaus centrą. Sekmadienį antrą kartą vyks ėjimo varžybos. 

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Šaltibarščių festivalis
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senis
gal važiuot juo nemokamai o taip tai už ji sumokėta iš anksto tur būt.
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