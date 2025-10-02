„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – vienintelė sentikių cerkvė Kaune

Švento Mikalojaus Stebukladario cerkvė – vienintelė sentikių bažnyčia Kaune, įsikūrusi Žaliakalnyje. Sovietmečiu tai buvo visos Sovietų Sąjungos sentikių centras. Pašventinta 1906 metais, šią cerkvę 2013 metais nuniokojo gaisras. Tuomet mirusio verslininko Bronislovo Lubio našlė Lyda Lubienė iš asmeninių lėšų skyrė per 1 mln. litų cerkvei atstatyti.
Apie sentikių religiją ir papročius „Kauno detalių“ įkūrėjui ir gidui Laimonui Užomeckiui pasakoja dvasininkas Sergėjus Krasnopiorovas.
Kviečiame žiūrėti:
Naujausi komentarai