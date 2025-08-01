Odisėja per Indijos gatves ir sielos gelmes

Bandymas atpirkti kaltes
Knygos autorius Gregory'is Davidas Robertsas, buvęs Australijos bankų plėšikas ir nuo heroino priklausomas žmogus, 1980 m. pabėgo iš kalėjimo Melburne ir pasislėpė Indijoje. Bombėjuje jis gyveno beveik dešimtmetį, tad įsitraukė į vietos gyvenimą: padėjo gydyti žmones lūšnynuose, dirbo įvairius nelegalius darbus, susidūrė su mafija ir net karo patirtimi Afganistane. Visa tai tapo pagrindu romanui, kurio pagrindinis veikėjas Linas taip pat yra bėglys, bandantis atpirkti praeities klaidas ir atrasti save iš naujo.
Nors autoriaus praeitis kai kam gali pasirodyti prieštaringa ar net bauginanti, būtent ji ir suteikia „Šantaramui“ išskirtinę gelmę. Tai ne tik romanas apie pabėgimą ar nusikaltimus, tai pasakojimas, gimęs iš asmeninės kovos ir patirties. Skaitytojus stipriai veikia ne tik istorija, bet ir pats pasakojimo būdas – tai autentiškas, emociškai stiprus ir moraliai sąžiningas balsas.
Romanas neatskiriamas nuo Indijos, tačiau tai tikrai nėra pasaldintas kelionių gidas, o kultūrinis, religinis ir socialinis žemėlapis, pilnas kvapų, garsų, ligų, spalvų, neteisybės ir nuostabos.
Kelionė per tamsą ir šviesą
„Šantaramo“ veiksmas prasideda, kai pagrindinis veikėjas Linas pabėga iš Australijos kalėjimo ir atvyksta į Bombėjų, tikėdamasis pradėti gyvenimą iš naujo. Tačiau vietoje lauktos ramybės jis atsiduria chaotiškame ir pavojingame mieste, kur klastojami dokumentai, prekiaujama narkotikais, veikia mafija, bet kartu čia gyvena ir paprasti žmonės, kurie jį nuoširdžiai priima.
Linas įsikuria lūšnyne ir tampa gydytoju, tačiau vėliau įsivelia į vietinės mafijos schemas ir net dalyvauja karo misijoje Afganistane. Per visą šią kelionę vyras ieško ne tik išsigelbėjimo, bet ir stengiasi pritapti bei atrasti meilę namais tapusiam miestui ir sudėtingai, išmintingai bei pavojingai moteriai Karlai.
Indija – atskiras personažas
Lūšnynai, kalėjimai, karo frontas, nelegali veikla – visa tai įtraukta taip, kad skaitytojas ne tik stebi, bet ir jaučia. Daugelis skaitytojų pabrėžia, kad „Šantaramą“ verta perskaityti prieš keliaujant į Indiją. Ši šalis romane tikrai nėra tik scena, kur sprendžiami moraliniai ir dvasiniai klausimai, bet ir savitas veikėjas – vienus ji stumteli į priekį, kitiems užstoja kelią.
Sėkmė, gimusi iš nevilties
„Šantaramo“ kūrimo istorija ne mažiau įspūdinga nei pats knygos siužetas. Robertsas knygą rašė sėdėdamas kalėjime, du kartus rankraštį prarado, tad viską atkūrė iš atminties. Tai buvo ilgas ir sunkus procesas, tapęs tarptautiniu literatūriniu debiutu. Knyga greitai tapo bestseleriu – milijonai jos kopijų buvo parduota visame pasaulyje. Šiandien romanas išverstas į daugiau nei 40 kalbų.
Nuo pat „Šantaramo“ pasirodymo ėmė sklisti kalbos, kad knyga turi virsti filmu. Holivude sklandė planai, kad pagrindinį veikėją filme vaidins Johnny Deppas, tačiau 2022 m. vietoj filmo Apple TV+ pristatė „Šantaramo“ serialą, kuris dar labiau išpopuliarino šią istoriją.
„Šantaramas“ jau daugelį metų yra vienas mylimiausių romanų tarp skirtingų kartų skaitytojų. Vieni jį vadina svarbiausia knyga gyvenime, kiti – ilgiausiu, bet nė akimirką nepabodusiu romanu. Nors kai kurie skaitytojai baiminasi knygos apimties, dauguma pabrėžia, kad, vos pradėjus skaityti, sunku padėti knygą į šalį.
