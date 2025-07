ES ragina Kiniją liautis kenkus Europos saugumui

„Kinija nėra mūsų priešininkė, tačiau saugumo srityje mūsų santykiai tampa vis įtemptesni“, – prieš susitikimą su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi sakė K. Kallas.

„Kinijos įmonės yra Maskvos gelbėjimosi ratas, padedantis jai tęsti karą prieš Ukrainą. Pekinas vykdo kibernetines atakas, kišasi į mūsų demokratijas ir nesąžiningai prekiauja. Šie veiksmai kenkia Europos saugumui ir darbo vietoms“, – teigė ji.

Wang Yi vizitas Briuselyje vyksta likus maždaug trims savaitėms iki Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) ir ES aukščiausio rango pareigūnų viršūnių susitikimo Pekine.

Kinijos užsienio reikalų ministras po to vyks į Berlyną ir Paryžių.

JAV prezidentui Donaldui Trumpui sukrėtus pagrindines prekybos galybes ir pradėjus muitų karą, ES atvėrė duris ryšiams su Kinija gerinti.

Tačiau padėtis nepagerėjo, bet tik dar labiau pagilino nesutarimus tarp Briuselio ir Pekino dėl įtariamos nesąžiningos Kinijos praktikos.

Be to, 27 valstybių blokas vis dar priešinasi gyvybiškai svarbių technologijų srautui į Rusijos kariuomenę per Kiniją.

„Siekdamas glaudesnių ryšių su Europa, Pekinas turi šalinti prieštaravimus, kurie sudaro sąlygas karui Europoje“, – sakė K. Kallas.

„Nepastoviame pasaulyje Pekinas turėtų panaudoti savo augančią galią tarptautinei teisei palaikyti“, – pabrėžė ji.

Siekdama daryti spaudimą Pekinui, ES uždraudė prekybą su daugeliu Kinijos įmonių, kaltinamų pagalba Maskvos karo veiksmams.

Tačiau ES pareigūnai pripažįsta, kad jiems nepavyko nukreipti Pekino nuo to, ką jis laiko gyvybiškai svarbia strategine partneryste su Maskva.