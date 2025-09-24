Britų policija sulaikė vyrą dėl kibernetinių atakų prieš Europos oro uostus

Britanijos Nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra NCA pranešė, kad įtariamasis buvo lygtinai paleistas už užstatą.
Pareigūnai jį sulaikė antradienio vakarą Vakarų Sasekse, Pietryčių Anglijoje, įtardami nusikaltimais, numatytais Kompiuterių piktnaudžiavimo įstatyme.
„Nors šis areštas yra teigiamas žingsnis, tyrimas dėl šio incidento yra ankstyvoje stadijoje ir tebevyksta“, – pareiškime teigė NCA direktoriaus pavaduotojas Paulas Fosteris.
„Kibernetiniai nusikaltimai yra nuolatinė pasaulinė grėsmė, dėl kurios JK vis patiriami dideli trikdžiai“, – pridūrė jis.
NCA pranešė, kad pradėjo tyrimą po to, kai penktadienį buvo pranešta apie „kibernetinį incidentą, paveikusį „Collins Aerospace“.
Ši bendrovė padeda kelioms oro linijų bendrovėms įvairiuose pasaulio oro uostuose įdiegti registracijos ir bagažo atidavimo sistemas.
Europos Sąjungos (ES) kibernetinio saugumo agentūra patvirtino, kad trikdžius „sukėlė incidentas su trečiosios šalies išpirkos reikalaujančia programine įranga“.
Jis sutrikdė šių sistemų veikimą, todėl buvo atšaukti ir atidėti skrydžiai, ypač šeštadienį.
Trečiadienį kai kuriuose Europos oro uostuose vis dar pastebimi nedidelio masto sutrikimai.
Oro linijų bendrovės buvo priverstos rankiniu būdu registruoti keleivius ir atiduoti bagažą, todėl sulėtėjo procedūros.
Šeštadienį bendrovė „Collins Aerospace“ pranešė sužinojusi „apie su kibernetiniais trikdžiais susijusius mūsų programinės įrangos MUSE sutrikimus kai kuriuose oro uostuose“, ir kad „poveikis apsiriboja elektronine klientų registracija ir bagažo atidavimu".
