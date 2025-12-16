Teismas skyrė 21 metų kalėjimo bausmę vyrui, taranavusiam „Liverpool“ paradą

„Jūsų veiksmai sukėlė siaubą ir nuniokojimą tokiu mastu, kokio šis teismas dar nebuvo matęs“, – Liverpulio karūnos teisme sakė teisėjas Andrew Menary, skelbdamas nuosprendį 54 metų Paului Doyle'ui.
Praėjusį mėnesį šis vyras pripažino savo kaltę dėl gegužės 26 dieną Liverpulio centre įvykusio incidento, kurio metu buvo sužeista dešimtys žmonių, įskaitant kūdikius ir vaikus, taip pat dėl tyčinio sunkaus kūno sužalojimo, tyčinio sužalojimo, muštynių ir pavojingo vairavimo.
Šimtai tūkstančių futbolo aistruolių tą vakarą buvo susirinkę Liverpulio mieste šiaurės vakarų Anglijoje švęsti ilgai lauktos klubo pergalės.
Tačiau šventė virto panika ir siaubu, kai į minią rėžėsi automobilis, sužalojęs mažiausiai 134 žmones.
Incidento metu niekas nežuvo, tačiau 50 žmonių prireikė gydymo ligoninėje.
Žmonės šventė klubo iškovotą rekordinį dvidešimtąjį Anglijos aukščiausiosios lygos čempionų titulą, kai ankstesnę dieną baigėsi „Premier“ lygos sezonas.
„Liverpool“ žaidėjai, stebint šimtams tūkstančių sirgalių, miesto krantinėje demonstravo trofėjų.
Kai kurie centrinės miesto dalies keliai buvo uždaryti įprastam eismui, kad paradas galėtų pravažiuoti.
Policija greitai paskelbė, kad incidentas nėra teroristinis aktas. Tačiau išpuolio aplinkybės iš esmės liko neaiškios.
Karūnos prokuratūros vyriausioji regioninė prokurorė Sarah Hammond lapkritį sakė, kad iš P. Doyle'o automobilio vaizdo kameros įrašo matyti, jog jis „vis labiau nervinosi dėl minios“ ir kad „užuot palaukęs, kol ji praeis, jis sąmoningai važiavo į ją, verždamasis kiaurai“.
