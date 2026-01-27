„Rytas“ po pratęsimo namuose nusileido Čempionų lygos vicečempionams

Rungtynes tolimu metimu atidarė Speedy Smithas, o netrukus Artūras Gudaitis pelnė du taškus su pražanga (6:0). Varžovams niekaip nerandant spragų šeimininkų gynyboje, dar vieną tritaškį smeigė Speedy Smithas, privertęs „Galatasaray MCT Technic“ trenerio prašyti greito pasitarimo (9:0). Po keturių minučių žaidimo svečiams pavyko realizuoti baudos metimą, tačiau Jerrickas Hardingas vilniečiams pridėjo dar du taškus (11:1). Nors varžovų gretose pirmuosius taškus iš žaidimo pelnė Can Korkmazas, J. Hardingas atsakė dar viena įspūdinga ataka su pražanga (14:3). Kėlinio pabaigoje Jordanui Caroline’ui prasižengus, svečiai pasinaudojo proga priartėti, o „Rytui“ pradėjus klysti, po pirmojo ketvirčio persvara ištirpo iki keturių taškų (20:16).
Antrąjį ketvirtį geriau pradėjo svečiai, kurie netrukus persvėrė rezultatą (20:21), tačiau Artūro Gudaičio vedamas „Rytas“ vėl trūktelėjo į priekį (24:21). Po varžovų tritaškio rezultatas tapo lygus, bet Simonas Lukošius atsakė savo tolimu metimu, o „Galatasaray MCT Technic“ treneriui už emocijas buvo skirta techninė pražanga (27:26). J. Hardingas dar kartą pasižymėjo pelnydamas taškus su pražanga (30:28), tačiau kėlinio pabaigą sėkmingiau sužaidė Stambulo ekipa. Vilniečiai į ilgąją pertrauką išėjo atsilikdami šešiais taškais (33:39).
Trečiąjį kėlinį užtikrinčiau pradėjo svečiai, o „Rytas“ puolime tylėjo beveik tris minutes (33:42). Tylą baudų metimais nutraukė Artūras Gudaitis, o po jo įspūdingo bloko J. Hardingas pridėjo dvitaškį (39:42). Netrukus arena kilo iš savo vietų po galingo Kay Bruhnke dėjimo, o J. Harding asbaudų metimais lygino rezultatą (43:43). Nors kova vyko taškas į tašką, J. Hardingas dar kartą sėkmingai atakavo su pražanga bei smeigė tritaškį (49:48). Ketvirtį taikliu metimu užbaigė A. Gudaitis, sugrąžindamas minimalią persvarą vilniečiams (57:55).
Lemiamą ketvirtį taikliu metimu atidarė K. Smithas, o A. Gudaitis dar kartą baudė varžovus bloku (61:55). Ignas Sargiūnas smeigė du tolimus metimus iš eilės, o Gytis Masiulis pridėjo bloką, taip sugrąžindamas dešimties taškų pranašumą (69:59). Visgi „Galatasaray MCT Technic“ surengė spurtą ir po K. Bruhnke penktosios pražangos persvėrė rezultatą (73:76). Likus žaisti mažiau nei minutei, K. Smithas šaltakraujišku tritaškiu išlygino rezultatą (76:76) ir, apsigynus paskutinėje atakoje, komandos keliavo į pratęsimą.
Papildomo laiko metu svečiai startavo užtikrinčiau ir, nepaisant netaiklių baudų metimų, sugebėjo spurtuoti (81:87). J. Hardingas ir K. Smithas dar bandė gelbėti situaciją taikliais metimais, tačiau laiko sugrįžti į rungtynes nebepakako.
Kitas FIBA Čempionų lygos rungtynes vilniečiai žais vasario 4 dieną, kur susitiks su Le Mano „Sarthe Basket“ ekipa.
Naujausi komentarai