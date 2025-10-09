Ką reikia žinoti apie viešbučio paskirties būstus?

Apie tai – pokalbis su NT plėtros „Kaita Group“ pardavimų vadove Rita Demskyte.
– Kas yra viešbučio paskirties apartamentai? Galbūt tai aktualu tik vilniečiams ir kauniečiams?
– Tai komercinės paskirties patalpos. Jose jūs galite gyventi, nuomotis, dirbti. Tai tiesiog teisinis formalumas, kuris apibrėžia, kad tai ne gyvenamosios paskirties patalpos. Bet Vilniuje, pavyzdžiui, jūs galite deklaruoti gyvenamąją vietą. Galite gauti banko finansavimą, panašiai kaip ir gyvenamosios paskirties būstams. Viešbučio paskirties apartamentų kainos yra 10–15 proc. mažesnės palyginus su analogiško dydžio gyvenamosios paskirties būstais. Jų išplanavimas, kokybė ar patogumai yra lygiai tokie patys kaip ir gyvenamosios paskirties būstų. Jeigu kalbame apie miestus, tai daugiausia jų yra Vilniuje ir pajūryje – Palangoje ir Neringoje. Senos statybos administraciniai ir gamybiniai pastatai yra konvertuojami į loftus. Jie registruojami jau kaip ne gyvenamosios paskirties patalpos, pavyzdžiui, viešbučio apartamentai, kūrybinės dirbtuvės ar studijos. Dėl to atrodo, kad jų Vilniuje daugėja.
– Kuo jie teisiškai skiriasi nuo buto?
– Teisiškai skiriasi paskirtimi. Kitas niuansas – dėl nekilnojamojo turto mokesčio. Viešbučio apartamentams kiekvienam turtiniam vienetui atskirai skaičiuojama. Vilniuje tai yra 0,7 proc. nuo mokestinės vertės, kuri atsispindi Registrų centro išraše. Jeigu norite nuomoti turtą, tai jūs negalite išsiimti verslo liudijimo kaip gyvenamosios paskirties būstui, o turite mokėti 15 proc. pajamų mokestį. Būtina pasiklausti plėtotojo, kokios garantijos yra po statybų.
– Kodėl jų kaina yra mažesnė?
– Jų kaina mažesnė dėl paskirties. Taip pat dėl to, kad yra tam tikri ribojimai. Kaina patraukli tarp jaunų žmonių, nes tie būstai yra pigesni, reikia imti mažesnę būsto paskolą, mažiau mokėti bankui.
– Kiek galima „apkrauti“ kaimynystės gyventojus, pavyzdžiui, dėl parkavimo?
– Yra vienas niunasas – jūs negalite gauti leidimo gatvėje parkuotis pigiau negu kad buto savininkai. Viešbučio apratamentams visada siūloma įsigyti požeminį arba antžeminį parkingą. Visa infrastruktūra yra sukurta bendram kvartalui.
