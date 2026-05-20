Oro pavojus mokyklose: vieni moksleiviai rašė kontrolinį darbą, kiti buvo vedami į stadioną

„Vieną mokyklą vežėme, tai sakė tiesiai į slėptuves vežti. Nuvežėme į „Ozą“, – pasakojo vairuotojas.
„Žinome, kur eiti, ką daryti, pasiskirstėme, nuėjome į renginių salę, užsidengėme užuolaidas, viską padarėme taip, kaip reikia“, – sakė mokytoja.
Nors buvo įvairių improvizacijų.
„Valytojų paklausėme, nes mums nieks nepranešė, ar eiti į rūsius. Bet valytojos sakė, kad netilptų visi“, – kalbėjo moksleivis.
„Pas mus nebuvo klasėje mokytojos, tai nelabai žinojome, ką daryti, bet po to išėjome iš klasės ir pamatėme, kad visi bėga. Nežinojome, ar eiti į lauką, ar slėptis“, – teigė moksleivė.
„Į koridorių mus visus išvedė, ten daug labai vaikų buvo, visi bijojo“, – pasakojo moksleivis.
„Tas nėra toleruotina. Mokiniai tokiose situacijose turi būti palydimi į rūsius, laukiama instrukcijų, kuomet oro pavojus bus atšauktas. Tada grįžtama į klases ir tęsiamas ugdymo procesas“, – aiškino Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
LNK žinių tarnyba aplankė keletą skirtingų mokyklų Vilniuje.
„Nemanau, kad būtų pirmas taikinys mokykla, ypač tokiame rajone, kur nėra patrauklių objektų. Todėl nebuvo tokios didelės panikos, bet buvo bendraamžių panikos, verkė ten keli vaikai“, – kalbėjo moksleivė.
Pasirodo, daliai mokytojų, paskelbus oro pavojų ir raginimą nedelsiant slėptis, buvo svarbesnių dalykų.
„Sėdėjome savo suoluose, ramiai turėjome sėdėti ir toliau rašėme kontrolinį“, – pasakojo moksleivė.
„Su švietimo sistema tai blogai. Labai buvo blogai“, – teigė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
Kai kurios mokyklos, pasirodo, vadovaujasi viena instrukcija visiems atvejams – nesvarbu, gaisras ar oro pavojus.
„Akivaizdžiai sumaišomas reagavimo algoritmas“, – komentavo V. Vitkauskas.
Slėptis nuo drono mokinius išvedė į stadioną.
„Tuomet tėvai buvo paraginti pasiimti vaikus. Pagal tas instrukcijas, kurias esame paruošę ir perteikę įstaigoms, to neturėjo būti“, – sakė Vilniaus meras V. Benkunskas.
„Daug kas išėjo, mokytojai pateisino, sakė, galime eiti iš mokyklos. Tai nežinau, daug kas labai išėjo, matėme, kad labai daug vaikų pasiėmė tėvai. Ir pradinukus, įvairių amžių“, – kalbėjo moksleivis.
„Tai yra labai blogai“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Raginimas slėptis reiškia slėptis.
„Skambinimas tėvams, kad atsiimtų vaikus iš mokyklų yra tikrai ne tas būdas, kuris užtikrina tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pačių pedagogų saugumą“, – aiškino V. Vitkauskas.
Dauguma kalbintų moksleivių aiškino tiesiog likę klasėse arba stovėję koridoriuje.
„Kai buvo pirmas pranešimas, tai man iš karto mama sakė: žiūrėk, ką mokytojai daro, ir iš karto ieškok bunkerių ir taip toliau“, – pasakojo moksleivė
„Šiaip stovėjome toliau nuo langų, bet patys mokytojai nelabai žinojo, ką daryti“, – teigė kita moksleivė.
„Sakė, pas mus rūsys, bet netilptų visi, prikrauta daiktų, tad ėjome į tokį trikampį pradinukų“, – kalbėjo moksleivis.
Kai kuriose mokyklose rūsiai užkrauti arba jų visai nėra.
„Girdėjau, kitose klasėse vedė į rūsius, bet tada pasakė, kad nesaugu rūsiuose, kad kaip tik saugiau būt pirmame ar antrame aukšte“, – pasakojo moksleivė.
„Mokykloje pasirodo nėra rūsio, tai tiesiog buvo paskelbta, kad negalima išeiti į lauką, buvo užrakintos durys“, – sakė moksleivė.
Vilniaus meras sako, kad su mokyklomis kalbėsis, savivaldybė instruktuos dar kartą.
„Prieš savaitę Nacionalinė švietimo agentūra dar kartą buvo priminusi, kaip elgtis, nes čia tie dronai buvo pradėję reikštis“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.
Tačiau, anot viceministro, čia gal net ne instrukcijų klausimas.
„Neturime tų paaiškinimų, bet, matyt, čia ir steigėjai, savivaldybės, ir patys mokyklų vadovai turi turėti sveiko proto. Ir mokytojai. Tai to ir palinkėkime“, – teigė R. Zuoza.
Viliamasi, kad mokykloms buvo gera pamoka.
