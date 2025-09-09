 Nausėda su EVT vadovu aptars paramą Ukraina, kitus europinius klausimus

2025-09-09 06:45
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį su Vilniuje viešinčiu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Antonio Costa (Antoniju Košta) aptars paramą Ukrainai, kitus europinius klausimus.

Antonio Costa, Gitanas Nausėda
Antonio Costa, Gitanas Nausėda / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Prezidento ir EVT pirmininko susitikime bus kalbama apie naujo Europos Sąjungos (ES) politinio sezono aktualijas, visų pirma europinę paramą Ukrainai, ES saugumo ir gynybos stiprinimą, ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumą, migraciją, konkurencingumą, 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą“, – pranešė Prezidentūra.

A. Costa, kaip EVT vadovas, Vilniuje lankosi pirmą kartą.

Pastarasis jo vizitas vyko praėjusių metų spalį, prieš politikui pradedant eiti minėtas pareigas, tačiau jau būnant išrinktuoju Tarybos pirmininku.

