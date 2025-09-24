 Ispanijos premjero žmona turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų turto pasisavinimu

Ispanijos premjero žmona turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų turto pasisavinimu

2025-09-24 11:36
BNS inf.

Teisėjas, dirbantis su Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo žmonos Begonos Gomez byla dėl įtariamo turto pasisavinimo, nurodė, kad ji turės stoti prieš teismą.

Ispanijos premjero žmona turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų turto pasisavinimu
Ispanijos premjero žmona turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų turto pasisavinimu / Scanpix nuotr.

Antradienį priimtame sprendime Juanas Carlosas Peinado (Chuanas Karlosas Peinadas) teigė, kad jo preliminarus tyrimas parodė, jog yra pagrindas surengti teismą, ir iškvietė ją šeštadienį.

B. Gomez gali apskųsti šį sprendimą.

Šiame straipsnyje:
Ispanija
premjero žmonos teismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų