Ukrainos prezidentas po Donaldo Trumpo pareiškimų sako esąs pasirengęs rinkimams

„Esu pasirengęs rinkimams“, – žurnalistams antradienį sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad prašo deputatų parengti „pasiūlymus dėl galimybės pakeisti teisės aktų pagrindus ir įstatymą dėl rinkimų karo padėties metu“.
JAV prezidentas antradienį paskelbtame interviu pareiškė, kad Ukrainoje turėtų būti surengti rinkimai, ir suabejojo, ar ši karo draskoma šalis iš tiesų yra demokratiška, bei pakartojo savo aštrią kritiką ukrainiečių lyderiui.
Kalbėdamas su leidiniu „Politico“, JAV prezidentas apkaltino Kyjivą „išnaudojant karą“, kad būtų išvengta rinkimų. Jie buvo atidėti dėl karo padėties įvedimo nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį.
„Manau, kad tai svarbus laikas surengti rinkimus. Jie išnaudoja karą, kad nerengtų rinkimų, bet manau, kad Ukrainos žmonės turėtų (...) turėti tokį pasirinkimą“, – sakė D. Trumpas.
„Žinote, jie kalba apie demokratiją, bet ateina momentas, kai tai nebėra demokratija“, – teigė jis.
Jei nebūtų paskelbta karo padėtis, Ukrainos prezidento rinkimai būtų įvykę 2024 metų kovą.
